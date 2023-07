VIDEO | Corda di cocco e cacca di elefante i mille lati del commercio equosolidale

Nel cuore di Formigine a pochi passi dal castello si trova una bottega molto speciale: si tratta della Bottega della Cooperativa Sociale Vagamondi, costituita nel 1 luglio del 2002 per occuparsi materialmente della gestione dell'attività di commercio equo e solidale a Formigine.

Presso la bottega è possibile trovare una grandissima varietà di prodotti che vanno dall'alimentare, all'igiene e la cura della persona, ma anche all'igiene per la casa, al tessile, alla cartoleria e alle decorazioni più varie. Tra i prodotti più particolari che è possibile trovare, oltre a te e caffè provenienti da varie parti del mondo, curiosa è la carta, e oggetti in genere come quaderni, fogli e album, realizzata in cacca di elefante. O ancora innumerevoli manufatti realizzati in corda di cocco o gioielli realizzati con resti di mine antiuomo.

La cooperativa Sociale Vagamondi segue diversi progetti di cooperazione internazionale / commercio equo e solidale in varie parti del mondo. Nel giugno 2004 ha sostenuto la nascita del gruppo Araliya, in Sri Lanka e ha avviato diverse altre collaborazioni e importazioni di progetti nei paesi in via di sviluppo.

Inoltre si occupa della divulgazione attraverso l'organizzazione di incontri organizzati presso la propria bottega, del consumo critico/commercio equo e solidale/stili di vita sostenibili. Partecipa a diverse manifestazioni/eventi/fiere a livello nazionale in cui presenta i propri prodotti di importazione.