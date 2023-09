VIDEO | In corteo con la famiglia di Friday per dire basta alla violenza in città

Sul centinaio le persone che nella serata di giovedì hanno partecipato al corteo silenzioso per la memoria di Friday Endurance il giovane 30enne straniero ucciso a coltellate in Viale Vittorio Emanuele.

Un corteo che, con a capo la famiglia del giovane, ha percorso ad anello il viale per dire basta all'escalation di violenza in città. .

L'episodio violento si era verificato domenica 20 agosto poco dopo le ore 18.00, a seguito di una grave aggressione in Corso Vittorio Emanuele nei pressi dell'incrocio con via San Martino. Friday Endurance aveva riportato gravissime ferite, probabilmente a seguito di colpi di arma da taglio ma purtroppo il 30enne è deceduto una volta arrivato in ospedale.