VIDEO | Corteo Pro-Palestina: Circa un migliaio i manifestanti a Modena

Questo pomeriggio, circa un migliaio di persone hanno sfilato per le vie del centro storico di Modena in un corteo pro-Palestina, organizzato dai Cobas e supportato da diverse associazioni provenienti anche da fuori città.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

I partecipanti hanno portato bandiere palestinesi e intonato slogan per chiedere un immediato "cessate il fuoco" nei territori colpiti dal conflitto.

La manifestazione, partita intorno alle ore 16.20 da Piazzale 1° Maggio, ha attraversato le principali vie del centro storico, tra cui corso Cavour e Corso Canalgrande. Durante il corteo, i partecipanti hanno esibito cartelli e striscioni con messaggi di solidarietà per il popolo palestinese e richieste di pace e giustizia.

"Il corteo ha sfilato per le vie di Modena dove abbiamo portato il nostro messaggio di fermo sostegno alla Resistenza palestinese, al diritto alla resistenza armata contro l'occupante sionista, all'autodeterminazione politica della Palestina (non sono i governi occidentali a decidere quale partito o movimento può governare un territorio, ma il popolo che lo abita). - ha dichiarato uno dei portavoce dei Cobas - Allo stesso modo vogliamo chiarire che ci opporremo con ogni mezzo alla partecipazione italiana alla escalation bellica contro la Federazione Russa: non è sufficiente il massacro di centinaia di migliaia di proletari ucraini e russi? NATO e UE vogliono portare la carneficina a un livello ancora più alto, coinvolgendo altri paesi, mentre gli industriali delle armi ingrassano, tagliando la spesa sociale! Non lo permetteremo!"

L'evento si è svolto in modo pacifico, con la partecipazione di numerosi giovani ma anche famiglie che hanno voluto manifestare il proprio sostegno a una causa che considerano di fondamentale importanza. La Polizia Municipale così come i Carabinieri e la Polizia di Stato hanno monitorato la situazione, garantendo che il corteo si svolgesse senza incidenti e assicurando la sicurezza di tutti i partecipanti.