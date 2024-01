VIDEO | Crolla parte di una palazzina a Rovereto. Vigili del Fuoco "Detriti fino a un centinaio di metri"

na forte esplosione si è verificata in piena notte intono alle 4.20 a Rovereto (nel comune di Novi di Modena), in una palazzina di tre piani di via Chiesa Sud. Secondo una prima ricostruzione a far crollare una parte dell'edificio sarebbe stata una fuga di gas ma ancora non è chiaro se sia scaturita da una vettura a GPL o dall'impianto dell'edificio.

Sul posto si sono subito portati i Vigili del Fuoco con cinque squadre che hanno soccorso una donna rimasta sotto le macerie, evacuato e portato al sicuro i residenti delle abitazioni vicine. Fortunatamente sembra che non vi siano vittime ma solamente alcuni condomini feriti ma il Team USAR e cinofili sono al lavoro per escludere la presenza di altre persone coinvolte.