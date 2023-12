VIDEO | Cucina sociale, inclusione e condivisione. Nasce Spazio Lodola al Parco XX Aprile

Nasce a Modena Spazio Lòdola, uno spazio e cucina sociale che organizza attività socio-culturali formative ed eventi fortemente legati al quartiere in quello che era l'ex BAR ARCOBALENO nel Parco XXII Aprile a Modena. Il progetto nasce da un’idea di Oltremare, coop. sociale di commercio equo e solidale.

L'obiettivo del Lòdola è di creare uno spazio di incontro e scambio, opportunità e condivisione, tra le diverse culture presenti nel tessuto sociale modenese, con particolare attenzione al quartiere Crocetta.

Lòdola sarà uno spazio polifunzionale per eventi, manifestazioni, festival, workshops, con un ristobar multiculturale aperto dalla colazione fino all'aperitivo. Le attività che svilupperemo saranno rivolte a tutti gli abitanti della città, dai più grandi ai più piccoli, con lo scopo di avvicinare e far riscoprire la bellezza e le potenzialità di uno degli spazi verdi più storici della città.

Dalla cucina sociale alla formazione

Dal brunch all’apericena, Lòdola proporrà menù e assaggi dai profumi lontani, dando la possibilità di esplorare culture e sapori nuovi. Lòdola sarà aperto come spazio di incontro tra persone, per intrattenersi e gestire il tempo attraverso ‘un luogo di relazione’.

Si organizzeranno corsi e laboratori rivolti ad adulti e bambini volti al benessere fisico-spirituale, intrattenimento, assistenza e formazione ludico-culturale. Ma anche eventi culturali legati al teatro, al cinema e alla letteratura.

"Stiamo raccogliendo 5.000 euro che contribuiranno a coprire parte dellle spese di ristrutturazione dello spazio e l’acquisto di alcuni materiali di consumo per l’attivazione di corsi, come: Sostegno per pagare professionisti in campo edile ed elettrico, Lampadari per il bancone, Materiali per realizzazione logo sulla serranda esterna, Magliette con logo per lo staff"