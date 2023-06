VIDEO | Divertimento, amicizia e adrenalina: chi sono i RollerMo?

Ogni mercoledì sera al parco Novi Sad c’è un ritrovo di sportivi che anima le vie della città: sono i giovani di RollerMo, ragazzi, e non solo, sui roller.

Vengono da tutta la provincia di Modena e qualcuno anche da più lontano come Bologna o Parma. Si danno appuntamento per trascorrere un paio d’ore in compagnia girando e facendo acrobazie, ovviamente, sui roller. Per partecipare non è necessario essere professionisti basta la buona volontà e le nozioni base, poi c’è sempre qualcuno pronto ad aiutare ed insegnare.

Un gruppo nato ormai oltre vent’anni fa ma rafforzatosi soprattutto dopo la pandemia grazie alla voglia di uscire e stare all’aria aperta. Insieme si organizzano passeggiate, feste a tema, pigiama party, uscite varie il tutto rigorosamente sugli immancabili pattini a rotelle.

Il gruppo si ritrova tutto l'anno il mercoledì sera (tempo permettendo), si appuntamento al Novi Sad per poi sfrecciare in giro. Un percorso sempre diverso e che si assesta solitamente sui 10/15km, interamente in piano (in caso di cavalcavia i meno agili vengono accompagnati nella discesa) e quasi sempre su piste ciclabili, quindi accessibili a pattinatori di qualsiasi livello ma con un minimo di controllo. La velocità è bassa e le soste ai semafori consentono ai più lenti di raggiungere il gruppo. A metà del giro è sempre presente una sosta.