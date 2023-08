VIDEO | Elly Schlein inaugura la festa del pd, bagno di folla all'Ippodromo di Modena

Nuove politiche per l'immigrazione, difesa della sanità pubblica, e le violenze ai danni delle donne sono stati i principali punti e argomenti toccati dalla segretaria del Partito Democratico durante il suo discorso alla cittadinanza

In tantissimi sono accorsi alla nuova sede della Festa dell'Unità provinciale di Modena, allestita all'ippodromo di via Argiolas, per l'inaugurazione alla presenza della Segretaria del partito Democratico Elly Schlein.

Dopo il taglio del nastro avvenuto all'ingresso dell'area e alla presenza di una folla di cittadini, il corteo, capeggiato dalla banda, ha percorso le aree allestite della Festa fino a raggiungere il tendone dove si sono susseguiti alcuni interventi.

Nuove politiche per l'immigrazione, risposte per i bisogni dei cittadini e difesa della sanità pubblica, ma anche l'alluvione in Romagna la povertà, e soprattutto il tema, fortemente sentito degli ultimi tempi, delle violenze ai danni delle donne. Sono stati questi i principali punti e argomenti toccati dalla segretaria del Partito Democratico durante il suo discorso alla cittadinanza.