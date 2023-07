VIDEO | Epatiti: il racconto di Luca, malato di Epatiti B e C e curato a Modena

In occasione della Giornata Mondiale contro le Epatiti l’Ufficio Informazione e Comunicazione dell’AOU di Modena ha progettato una mini campagna social con due reel di sensibilizzazione in pubblicazione nelle prossime ore, tra cui un’intervista a Luca Ferrari, un paziente di Tellaro (frazione di Lerici, in provincia di La Spezia) che da anni ha scelto il Policlinico e l’Ospedale Civile di Baggiovara per curarsi dopo aver contratto sia l’epatite B che l’epatite C.

Il video, in forma integrale, sarà visibile sempre nelle prossime ore anche sul canale Youtube aziendale.