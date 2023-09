VIDEO | Eventi, curiosità e consigli. Cos'è SPOT Modena?

Informazioni sugli eventi del territorio consigli su dove fare acquisti o dove passare una serata diversa ma anche curiosità su Modena e i suoi abitanti.

Tutto questo è SPOT Modena un progetto culturale, ideato da Roberto Rizzo, Emi Paolo Palma e Andre de Carlo, con curiosità attività e informazioni per tutti i gusti. Il format, nato esattamente un anno fa, l'8 settembre del 2022, ha oggi raggiunto i 21 mila iscritti su Instagram ed è una vera e propria vetrina dove utenti e creators collaborano e interagiscono per far conoscere tutto quello che accade in città.

Un progetto che guarda avanti al futuro cercando di innovarsi con sempre nuove idee dai reels che raccontano cosa fare in città ai post fino al nuovo format del podcast dedicato dedicato all'andare nel profondo di tematiche importanti per la comunità.

Oltre alla pagina Instagram è attivo anche un sito internet e presto il format sarà lanciato anche sul canale tiktok.