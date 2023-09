VIDEO | Michael Mann: "Nel film capirete, Adam Driver respira e cammina come Enzo Ferrari"

Un riconoscimento tutto modenese quello che il Regista Michael Mann ha ricevuto questa sera a Modena. Il Sindaco di Modena ha infatti donato al Regista Americano la celebre Bonissima simbolo della città.

Con il film “Ferrari” di Michael Mann anche Modena nella serata di giovedì 31 agosto è sbarcata a Venezia, all’80° edizione della Mostra del Cinema.

Ringraziando per l’aiuto ricevuto dalle istituzioni e dalle città coinvolte nelle riprese, Michael Mann, regista famoso per opere come “Heat-La sfida”, “L’ultimo dei Mohicani” e “Collateral”, ha ripercorso l’esperienza fatta a Modena: “Bellissima città, ho capito perché la gente non la lascia, come Ferrari, oppure quando se ne va poi torna”. E si è detto commosso ed emozionato per lo spirito delle persone che, mentre si girava, dimostravano apprezzamento per la scelta di dedicare un film a Enzo Ferrari.