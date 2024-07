VIDEO | Festa dell'Unità. Torna la manifestazione provinciale all'ippodromo di Modena

Come l'anno scorso è ormai tutto pronto per la Festa dell'Unità provinciale che si terrà all'ippodromo di Modena. Tanti gli incontri e appuntamenti a tema politico in particolare in vista delle prossime elezioni regionali.

Una seconda edizione negli spazi dell’Ippodromo che, presentata questa mattina in conferenza stampa dal tesoriere della Federazione Stefano Vaccari, dal responsabile della Festa Marcello Mandrioli e dal responsabile del programma politico Alberto Bellelli, si presenta ricca di novità: a cominciare dai parcheggi, con richieste di ampliamento degli spazi su ambo gli ingressi di via Argiolas che via Ragazzi del ’99.

Una manifestazione che cresce anche negli spazi gastronomici che, oltre a confermare quelli dello scorso anno, vedranno una novità gestita dai volontari del Frignano e specificatamente dedicata ai giovani.

Aumentano anche i punti spettacolo, con un nuovo palcoscenico che si aggiunge all’Arena, per dar modo di fruire di ancora più eventi. Da segnalare poi il grande ritorno del liscio, proprio per caratterizzare la Festa come un appuntamento trasversale, dedicato a tutte le fasce d’età.

Particolare attenzione è stata poi posta allo spazio che ospiterà i dibattiti politici, posto sulla collinetta prospiciente la pista, e che sarà dedicato a Giacomo Matteotti, in memoria del centenario della morte del leader socialista assassinato dai fascisti nel 1924.

Ricca la proposta di spettacoli, che saranno aperti, nella prima serata del 22 agosto, da Moni Ovadia e Aldo Cazzullo con ‘Il grande romanzo della Bibbia’, senza dimenticare la musica, con il concerto dei Modena City Ramblers il 30 agosto e un intervento di Gianrico Carofiglio, sul tema della felicità, il 7 settembre, soltanto per fare alcuni esempi.

Per quanto riguarda le mostre, curate da Raffaele Caterino, saranno tre: sui 100 anni de l’Unità, sui 40 anni dalla morte di Enrico Berlinguer, e sul disegnatore Sergio Staino, padre, tra gli altri, di ‘Bobo’.

Anche i tre sindacati – CGIL, CISL e UIL – avranno, quest’anno, spazi dedicati all’interno dello spazio della Festa.