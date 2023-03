VIDEO | Festa della Donna: un mese di iniziative e il reading "Leggere Lolita a Teheran"

È dedicato a Mahsa Amini e alle donne iraniane che lottano per essere libere “Leggere Lolita a Teheran”, il recital in scena al Teatro Storchi, a cura di Ert, che mercoledì 8 marzo apre il programma di iniziative per la Giornata internazionale della donna. Il calendario è proposto dal Comune di Modena e dal Tavolo comunale delle associazioni per le pari opportunità e la non discriminazione e prosegue per tutto il mese