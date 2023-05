VIDEO | Sigarette, nicotina sintetica e apparecchi elettronici: in aumento i fumatori giovanissimi

Cresce in modo significativo in provincia di Modena l’utilizzo di dispositivi contenenti tabacco o nicotina – la sigaretta elettronica e i dispositivi con tabacco riscaldato – mentre il consumo di sigarette ‘tradizionali’ ha interrotto la fase costante di calo a causa della pandemia ed è tornato a livelli pre-Covid.

Queste le principali novità dell’ultima indagine PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia) sul consumo di tabacco nel 2021-2022 e diffusa da Ausl Modena in occasione del No Tobacco Day, la Giornata mondiale senza tabacco che ricorre il 31 maggio. L’Azienda USL di Modena sottolinea l’importanza della prevenzione che viene messa in campo dai suoi professionisti attraverso azioni di sensibilizzazione nelle scuole di tutta la provincia e iniziative di promozione della salute, mentre sono ripresi a pieno regime, dopo la fase acuta di pandemia, i corsi gratuiti per smettere di fumare nei vari Distretti.

Domani, mercoledì 31 maggio 2023 alle ore 18,30, occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco - promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) – sulla pagina Facebook dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena (https://www.facebook.com/AOUModena) torna la rubrica L’Esperto Risponde con una puntata dal titolo “'Il fumo e gli effetti sulla salute”. Ospiti dell’incontro virtuale saranno il prof. Enrico Clini, Direttore della S.C. delle Malattie dell’Apparato Respiratorio, il prof. Pier Luigi Filosso, Direttore della S.C. Chirurgia Toracica e la dottoressa Denise Garavini, Medico Competente e referente dei progetti di promozione della salute del Servizio di Sorveglianza sanitaria.