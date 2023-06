VIDEO | Giornata Mondiale della Gioventù: BPER Banca partner dell'Arcidiocesi di Modena

BPER Banca sostiene l’Arcidiocesi di Modena che parteciperà con centinaia di ragazzi alla Giornata Mondiale della Gioventù, in programma a Lisbona dalll’1 al 6 agosto.

Questa mattina, nel corso della conferenza stampa di presentazione della partnership, sono intervenuti l’Arcivescovo Erio Castellucci e il Direttore Territoriale Emilia Ovest di BPER Banca Cristian Berselli, che hanno spiegato i dettagli della partnership.

BPER Banca emetterà una carta prepagata gratuita, con una grafica speciale, più un buono Amazon di 20 euro, che verranno consegnati a tutti i partecipanti. Ma non è finita qui: per i giovani in viaggio verso Lisbona anche un “welcome pack” brandizzato che include una sacca porta-scarpe e un telo in microfibra.

“Siamo orgogliosi di sostenere un evento così importante – ha dichiarato Cristian Berselli – sappiamo che si tratta di un appuntamento molto atteso per i giovani cattolici di tutto il mondo e per i modenesi in particolare. Come BPER Banca vogliamo essere al loro fianco, abbiamo un dialogo costante con l’Arcidiocesi di Modena che si è sempre distinta nel promuovere iniziative di solidarietà e di coesione tra i ragazzi, e in questa circostanza ribadisce con grande passione questa sua tradizione”.

Erio Castellucci ha aggiunto: “Ringrazio il dottor Berselli e tutta la BPER per un gesto di attenzione che ha un grande significato. Sostenere la GMG, che mette insieme migliaia di giovani, tra cui 600 modenesi, in un tempo di guerre in cui sembra che l’odio e le divisioni prevalgano, è un gesto di pace. I giovani sanno mettersi insieme: sostenerli è un gesto lungimirante, che traccia un orizzonte.

E oggi i giovani fanno fatica ad avere un orizzonte: non per loro, ma per tutte le crisi che si sono sovrapposte in questo tempo: dalla pandemia alla guerra in Ucraina. Per questa ragione, dare un contributo alla Giornata mondiale della gioventù significa dare un contributo alla pace”.