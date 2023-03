VIDEO | Giornata in ricordo delle vittime del Covid: le testimonianze degli operatori di Policlinico e Baggiovara

Sabato 18 marzo le Aziende sanitarie modenesi - Azienda USL, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e Ospedale di Sassuolo Spa - dedicheranno un minuto di silenzio in tutte le proprie sedi, alle ore 12, in suffragio dei 2.485 modenesi deceduti a causa dell’epidemia di Covid-19. Un gesto di vicinanza alle famiglie, per stringersi idealmente a tutti coloro che hanno perso una persona cara a causa della malattia da parte di chi, come medici e infermieri, hanno lavorato instancabilmente in prima linea durante l’emergenza sanitaria.