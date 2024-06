VIDEO | "I modenesi hanno promosso questa amministrazione" il grazie di Muzzarelli alla fine del mandato

Un sentito ringraziamento, anche a nome dei cittadini modenesi, e un augurio di buona vita.

“È stato per me un onore e un orgoglio lavorare per l'Amministrazione comunale di Modena. Da sindaco ho avuto la fortuna di trovare una "squadra" di donne e uomini caratterizzata da riconosciuta professionalità e disponibilità, sia nei confronti miei e della Giunta sia rispetto ai cittadini, alle famiglie e alle imprese che trovano nel Comune un interlocutore sempre attento. A tutte e tutti voi – sono le conclusioni - va il mio più sentito ringraziamento, anche a nome di tutti i cittadini modenesi. Un sentito augurio di buona vita e di un futuro sereno e ricco di soddisfazioni”.