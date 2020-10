VIDEO | "Il sindacato è sotto processo" i Si Cobas si mobilitano. Appuntamento in Piazza Grande

Sabato 3 ottobre in Piazza Grande a Modena si terrà una mobilitazione indetta dai Si Cobas per affrontare il tema dei numerosi lavoratori sotto processo.

"La mobilitazione di domani sara' enorme e molto imponente, visto che aspettiamo migliaia di persone a Modena anche da varie parti d'Italia e soprattutto dall'Emilia-Romagna. Speriamo intanto che non ci siano altre provocazioni o divieti: abbiamo tutto il diritto di tenere questa manifestazione". È l'annuncio del sindacato Si Cobas oggi con un presidio di fronte alla Questura di Modena, dove gli attivisti dell'organizzazione di base rimettono in fila le ragioni della manifestazione nazionale annunciata per domani in citta'.

L'appuntamento del "comizio", con un tam-tam sui social da giorni, e' in piazza Grande domani dalle 14.30. La scintilla, per il sindacato, e' stata la chiusura delle indagini in Procura a Modena a carico di centinaia di attivisti, non solo quelli coinvolti nelle tensioni con la Polizia di fronte ai cancelli di Italpizza tra 2018 e 2019 in particolare.

"Il sindacato e' sotto processo: sono almeno 477 gli imputati, operai, sindacalisti e solidali, per gli scioperi nel modenese, senza contare fogli di via, avvisi orali, irruzioni nella sede sindacale, arresti illegali e violenze poliziesche. Fallita la montatura giudiziaria contro Aldo Milani, adesso Questura e Procura mettono alla sbarra l'intero sindacato", si legge nel post online dei Si Cobas.(DIRE)