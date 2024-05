VIDEO | Inaugurate le panchine della Gentilezza e dell'Amore nelle scuole Modenesi

Due panchine Viola della gentilezza e una panchina arcobaleno simbolo dell'impegno contro le discriminazioni per l'orientamento sessuale.

Sono queste le importanti inaugurazioni avvenute questa mattina in alcune scuole della città di Modena in particolare una panchina viola alla scuola primaria Palestrina, di via Benedetto Marcello 51, e una panchina arcobaleno alle scuole secondarie di primo grado Ferraris di via divisione Acqui. Una terza panchina sempre della gentilezza di colore viola sarà inaugurata invece alla scuola primaria Saliceto Panaro entro la fine dell'anno scolastico.

L'obiettivo è stimolare le giovani generazioni alla gentilezza reciproca e alla non discriminazione dell'altro.

Questa inaugurazione è stata fortemente voluta dal gruppo "I love Modena Est" molto attivo nel quartiere e per il bene dei suoi cittadini, che si è subito mobilitato e ha messo in contatto tutti gli attori in gioco con l'Amministrazione Comunale che hanno reso possibile le tre panchine.