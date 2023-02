VIDEO | Incendio alla Longagnani. "Fortunatamente il fumo non va verso l'ospedale"

Un incendio di importanti dimensioni sta interessando dalla prima mattina di oggi il deposito del'azienda Longagnani di Baggiovara, lungo via Giardini. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco con 15 uomini e 7 mezzi. Al momento non si conoscono le cause e l'entità dei danni, ma non vi sarebbero persone coinvolte.

A bruciare sarebbero i rifiuti stoccati nelle pertinenze della Longagnani Ecologica, cartone e gomma in particolare, che hanno provocato un denso fumo che ha invaso anche via Giardini.

L'intervento ha comportato la chiusura di via Giardini, nel tratto compreso tra la rotatoria dell'Ospedale e lo svincolo con la Complanare Einaudi, con la deviazione del traffico sulla viabilità secondaria (strada Cadiane, strada Stradella e strada Formigina). Si segnalano code e disagi nell'area: sul posto la Polizia Locale e la Polizia di Stato.

Già intervenuti anche i tecnici Arpae per i rilievi ambientali: sulla base delle loro indicazioni la Polizia locale sta avvertendo la popolazione di tenere chiuse le finestre di case e aziende limitrofe in via precauzionale.

L'impianto attiguo Autodemolizioni Longagnani di Baggiovara era già stato interessato da un rogo, di natura dolosa, nell'estate di quattro anni fa, quando furono consumate dalle fiamme ben 30 auto.