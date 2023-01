VIDEO | Inclusività e dog oriented: il progetto Jofi CoEvolution per sostenere i lavoratori fragili

Inclusivo, innovativo e dog oriented. Tutto questo è il progetto Jofi CoEvolution, presentato questa mattina in conferenza stampa presso lo SpazioF Fondazione di Modena.

Ideato e realizzato dalla società cooperativa La Porta Bella (aderente a Confcooperative Modena) in collaborazione con Collettivo Blu e con la consulenza tecnica di Dog4Life Onlus, Jofi CoEvolution nasce per sostenere l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale delle persone con fragilità, attraverso lo sviluppo di un nuovo modello sociale di fare impresa che prende vita presso uno spazio dedicato a Montale (Modena) in via Cristoforo Colombo n.13/1. E’ qui che ha sede il laboratorio dove i lavoratori coinvolti, guidati e supervisionati da un’educatrice e da una sarta dedicate, sviluppano e producono prodotti unici e autentici, studiati per vivere in maniera consapevole e attiva la relazione con il proprio animale domestico. Ed è proprio qui, nel Comune di Castelnuovo Rangone, che è già in essere una progettazione fattiva rispetto a nuove esperienze di inserimento lavorativo.