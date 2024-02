VIDEO | L'Intelligenza artificiale entra negli ospedali: ecco il progetto “Aristoteles”

Il progetto europeo "Aristoteles" rappresenta un innovativo sforzo collaborativo nell'ambito dell'impiego clinico dell'intelligenza artificiale (IA). Con un focus primario sulla salute, il progetto mira a integrare soluzioni IA avanzate nei contesti clinici per migliorare la diagnosi, il trattamento e la gestione delle patologie.

“Ci sono grandi aspettative nella comunità e in campo medico sull’impatto dell’Intelligenza Artificiale nella pratica quotidiana – afferma il Prof. Giuseppe Boriani - e i pazienti con fibrillazione atriale sono candidati ideali per valutare il potenziale dell’Intelligenza Artificiale nel migliorare la gestione cardiaca attraverso nuovi strumenti per la previsione del rischio e l’evoluzione dei co- morbilità. Ciò sarà valutato in ARISTOTELES attraverso il lavoro congiunto di importanti esperti nel campo dell’intelligenza artificiale e dell’analisi dei big data e di medici esperti, in una prospettiva centrata sul paziente”