VIDEO | Intrattenimento, moda e tanto altro per la beneficenza in Aut Aut

Ancora una volta l'intrattenimento incontra la solidarietà nel nuovo appuntamento organizzato da AperturasEvents, fissato a domenica 21 maggio nella splendida location del Phi Hotel Canalgrande in Corso Canalgrande a Modena. Gli imprenditori del territorio, dall'abbigliamento al design, dal vino alla gastronomia faranno rete per portare solidarietà ad Aut Aut, grazie ad una serata mix di intrattenimento, arte e cultura.

Per l'evento la Galleria SpaceGallery abbellirà le sale del Phi Hotel Canalgrande con le opere del quotato Mauro Milani la cui opera "farfalle" è stata scelta dal comune di Carpi per la commemorazione del 25 Aprile. Saranno presenti anche statue come bronzi di Riace e possenti Nettuno. Nelle sale il percorso artistico si Completa con la presenza del pittore Tiziano Silvestre. Anche le opere in esposizione aderiscono al sostegno della associazione Aut aut poiché parte del ricavato andrà ad essa devoluta.

Anche in questa occasione parte del ricavato dell'evento sarà destinato all'acquisto di materiale per i laboratori pomeridiani per i ragazzi dell'associazione Aut Aut e per la promozione dell'attività e delle aziende del territorio.