VIDEO | Istituto Corni. Personale scolastico, studenti e famiglie manifestano davanti a scuola

Alla luce delle ultime vicende che hanno coinvolto studenti e lavoratori degli Istituti Iti e Ipsia Corni di Modena, i sindacati Flc Cgil, Cisl Scuola, Snals/Confsal e Gilda/Unams, unitamente alle Rsu Iti e Ipsia Corni, hanno organizzato un presidio davanti alle scuole di largo Aldo Moro.

Al presidio che si è tenuto dalle opre 13.30 hanno partecipato il personale scolastico, gli studenti e le famiglie per dare voce a tutte le componenti delle due scuole, “a chi la scuola la fa e la vive tutti i giorni – affermano i sindacati e le Rsu - per dire che la nostra scuola è viva ed è sana, per dire basta al clima di violenza, di tensione e di malessere, e per chiedere interventi immediati sulla gestione, sulla sicurezza, sugli organici, sulle strutture”.

Ogni risposta diversa sarebbe inadeguata e irricevibile per due degli istituti che hanno orgogliosamente fatto la storia della città e della provincia di Modena.