VIDEO | L'antico splendore del Cortile d'Onore dell'Accademia Militare. Concluso il restauro

Sono stati completati i lavori di restauro al Palazzo Ducale di Modena, sede dell'Accademia Militare. Gli interventi hanno interessato il prestigioso Cortile d’Onore, riportandolo al suo splendore originale.

I lavori hanno riguardato il restauro delle superfici architettoniche, il ripristino degli elementi decorativi e il miglioramento della struttura per garantirne la conservazione nel tempo. Grazie a questi interventi, il Cortile d’Onore potrà continuare a rappresentare un simbolo di eleganza e storia per l'Accademia e per la città di Modena.

Elemento di spicco, il totale rifacimento dell'illuminazione dei loggiati volta a valorizzare ancora di più la bellezza architettonica del Cortile d'Onore