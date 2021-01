La palestra GimFive riapre le sue sedi in tutta Italia. In quella situata a Modena in via Porpora, la aprifila già multata lunedì scorso, non sono mancati i controlli delle Forze dell'Ordine, così come successivamente nella sede di via Pico, proprio accanto al Comando dei Carabinieri. Ma l'attività prosegue regolarmente per tutto il giorno.