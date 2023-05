VIDEO | La Sinagoga di Modena apre al pubblico in una giornata grazia al FAI Giovani

In occasione della terza edizione delle visite alla Sinagoga, il Gruppo FAI Giovani/Delegazione Fai di Modena riapre le porte di questo storico luogo nel pieno cuore della città.

Il Gruppo Giovani con il supporto della Comunità Ebraica di Modena e Reggio Emilia propone una giornata dedicata alla storia e alla memoria. A fare da guida in questa percorso ci saranno gli studenti dei principali Istituti di Istruzione Superiore di Modena, nel ruolo di Apprendisti Ciceroni.

Per visitare la sinagoga non ci saraà bisogno di prenotazione ma basterà presentarsi all'ingresso di piazza Mazzini 26, dalle 9.30 alle ore 18.00. Per ragioni di sicurezza saranno ammessi solo effetti personali (telefoni e portafoglio) non saranno invece consentiti zaini, borse, macchina fotografica professionale e telecamere professionali, l'ombrello invece sarà ammesso solo in caso di pioggia.

Novità di quest'anno è che le visite guidate saranno presentate da una ventina di studenti di scuole di Modena.