VIDEO | la storia come mezzo di confronto e riflessione, Arriva l'History camp 5.0

A cosa serve la storia? La memoria è necessaria per costruire il futuro? Che relazione c’è tra le guerre del passato e quelle di oggi?

History camp 5.0 “Guerra e giustizia” proverà a rispondere a queste domande, con una residenza di quattro giorni a Palagano, dal 23 al 26 agosto 2023, con un ricco programma di workshop e giochi interattivi, trekking, visite a siti storici e incontri con esperti che trasformerà il comune dell’Appennino in un laboratorio di democrazia e cittadinanza attiva che avrà come focus le complesse dinamiche che intercorrono tra guerra e giustizia, lo stretto rapporto tra le guerre del passato e i conflitti che tuttora imperversano nel mondo, l’importanza di conservare la memoria collettiva e di celebrare le storie di coraggio che hanno coinvolto le donne e gli uomini partigiani, e chiunque abbia lottato per la libertà propria e altrui.