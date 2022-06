VIDEO | Leclerc in pista a Fiorano per testare le gomme da bagnato

Giornate di test sul circuito di casa del Cavallino. Se ieri è sceso in pista Carlos Sainz, oggi è toccato a Charles Leclerc portare fra le curve di Fiorano la F1-75. I due piloti delle Rosse sono infatti impegnati un una sessione di test organizzati insieme a Pirelli per testare le gomme "full-wet". Il circuito è infatti stato bagnato artificialmente in alcuni tratti per mettere alla prova gli pneumatici e raccogliere dati utili per la prossima stagione.