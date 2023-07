VIDEO | Maltempo. Braglia: "Chiediamo risposte certe al Governo, danni ancora incalcolabili"

Sulla forte ondata di maltempo che si è abbattuta su tutto il territorio della Provincia di Modena ha fatto il punto il Presidente Fabio Braglia sottolineando come questa ulteriore emergenza vada ad aggiungersi a quella di maggio dove a essere più colpiti furono i territorio montani.

Una situazione di emergenza che pare non dare tregua soprattutto alle attività agricole martoriate prima dalle alluvioni poi dalla grandine e dal vento. Una situazione in cui, sostiene Braglia, avere risposte e averle in tempi brevi è fondamentale per potersi rimettere in piedi