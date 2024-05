VIDEO | Sindacati in piazza al Motor Valley fest: "Maserati? il cuore della cassa integrazione"

"L’amministratore di Stellatins (di cui fa parte anche Maserati Modena) ha più volte dichiarato che Modena – sede storica del Tridente – è il cuore pulsante di Maserati, ma come si spiegano allora mesi di cassa integrazione per lavoratori e lavoratrici e l’evidente dismissione del progetto di ricerca e sviluppo del sito di via Emilia Ovest?"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Con questa premessa i sindacati di Rsa Fiom-Uilm-Aqcf Maserati Modena e i lavoratori, sono scesi in piazza ieri pomeriggio mentre in centro a Modena continua la grande vetrina del Motor Valley Fest, con le loro famiglie a distribuire volantini ai visitatori per sensibilizzarli sulla loro situazione.

"I lavoratori di Maserati sono in cassa integrazione dal mese di gennaio in modo quasi ininterrotto ed è ovviamente complicato mantenere le famiglie con il reddito dell’ammortizzatore sociale e senza certezze per il futuro.Manca un piano industriale serio che possa garantire il futuro dell’occupazione dello stabilimento produttivo e ancor più della ricerca e sviluppo. Mancano le prospettive di tutto il Gruppo Stellantis. Dentro ad una Maserati ci sono ore di lavoro, professionalità importanti, manualità, esperienza, studio. Tutto questo sparisce in nome dei grandi profitti dichiarati da Stellantis. Le lavoratrici e i lavoratori chiedono integrazioni salariali, continuità lavorativa e prospettive industriali certe, nuovi modelli da produrre che possano garantire un futuro."