VIDEO | Gang "AK-47 Carpi", un giuramento di fedeltà e azioni punitive a comando

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Sfruttati in un meccanismo di estorsione e caporalato, ma allo stesso tempo violenti protagonisti di spedizioni punitive contro i rivali di altri territori. Uno scenario davvero inquietante che bussa alle porte di tutti quanti quello descritto in una inchiesta complessa e articolata svolta dalla Digos di Modena e dal Commissariato di Carpi sotto la direzione della Procura della Repubblica. Un'indagine che svela le attività della gang "AK-47 Carpi", un gruppo di cittadini pakistani residenti nel territorio carpigiano protagonisti di una serie di reati violenti che negli ultimi anni hanno caratterizzato la vita cittadina.

All'alba di stamattina sono state eseguite due distinte ordinanze cautelari applicative della custodia in carcere emesse dai Giudici per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Modena, nei confronti di 20 indagati uomini, tutti di origine pachistana tre di loro divenuti cittadini italiani. La prima ordinanza è stata emessa nei confronti di 18 persone gravemente indiziate di partecipare ad una associazione a delinquere sotto il nome della sigla nota appunto come "AK-47 Carpi", indiziata di delitti quali estorsioni, lesioni personali, minacce, autoriciclaggio, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. La seconda ordinanza riguarda invece due arresti per un tentato omicidio, avvenuto a Carpi il 6 ottobre del 2022.