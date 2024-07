VIDEO | Maxi rissa alla Notte Rosa, Far West in strada

Sono tre giovani di origini nomadi, residenti a Modena, i primi denunciati per la maxi rissa avvenuta all'alba di sabato scorso in piazzale Toscanini a Rimini.

Durante l'episodio, come riporta Rimini Today, oltre una ventina di ragazzi hanno scatenato il caos, scambiandosi pugni, calci, bastonate e utilizzando anche i new jersey in plastica che delimitano la rotatoria.

Il trio è stato deferito per rissa e danneggiamento aggravato. Gli inquirenti della Polizia di Stato sono attualmente impegnati nell'identificazione di tutti i partecipanti e nella ricostruzione delle cause che hanno innescato l'episodio. È certo che i giovani erano appena usciti da una discoteca poco distante dalla rotatoria quando è scoppiata la violenza, sotto gli occhi dei passanti attoniti.