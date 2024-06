VIDEO | "Meno carcere e più rieducazione per i condannati", maratona oratoria in piazza con la Camera Penale

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Gli avvocati penalisti modenesi si sono riuniti in Piazza Mazzini questa mattina per una maratona oratoria organizzata al fine di accendere i riflettori sul dramma dei suicidi in carcere e sulle condizioni in cui versano i detenuti in Italia.

Da inizio anno, il numero di persone che si sono tolte la vita nei nostri istituti di pena aveva già raggiunto le 44 vittime.

Questo tema era relegato ai margini del dibattito pubblico, in assenza di un programma di serie riforme strutturali e di ripensamento dell'intera esecuzione penale. Per questa ragione, l'Unione delle Camere Penali aveva indetto un'astensione degli avvocati dalle udienze e da ogni attività giudiziaria per i giorni 10, 11 e 12 luglio su tutto il territorio nazionale.

Durante la manifestazione, si sono alternati avvocati penalisti, volontari, professori ed esponenti della politica, ognuno portando il proprio contributo per sensibilizzare l'opinione pubblica su questa tragica realtà e per sollecitare un intervento concreto da parte delle istituzioni.

L'evento ha rappresentato un momento di riflessione e di denuncia, con l'obiettivo di spingere verso un cambiamento reale e urgente nelle condizioni carcerarie e nel trattamento dei detenuti in Italia.