VIDEO | Mobilità sostenibile, una tavola rotonda per pensare la Modena del futuro

L’appuntamento che si è tenuto questo pomeriggio presso il Tecnopolo del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, ha visto il giornalista Adriano Arati affrontare con gli ospiti presenti temi quali: la riduzione del trasporto privato e incentivazione di forme di mobilità sostenibile, veicoli a zero emissioni, riprogettazione degli spazi urbani per l’integrazione di infrastrutture per la mobilità dolce e scenari di qualità dell'aria dovuti alle emissioni da traffico veicolare nel 2030.

“Questo incontro - afferma la prof.ssa Grazia Ghermandi, Delegata del Rettore per la Sostenibilità di Unimore - costituisce un'importante opportunità di confronto fra amministrazioni locali, università e operatori del trasferimento tecnologico, attivi su temi di grande rilevanza ed urgenza che coinvolgono scelte strategiche e penso possa essere di grande interesse per la cittadinanza e gli studenti”.

Si sono poi susseguiti gli interventi di: Sara Fabbi, esperta di modellistica di dispersione degli inquinanti in atmosfera e di qualità dell’aria, Ingegnere dei materiali presso il Laboratorio di Rilievo e Monitoraggio Ambientale del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, di Giovanni Franceschini, docente al Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, ed esperto in conversione statica dell’energia, diagnostica dei sistemi elettrici, azionamenti ad alte prestazioni e affidabilità per impieghi in campo di trazione e aereospaziale, di Francesca Poli, Architetto esperto in progetti di rigenerazione urbana e spazi pubblici, e referente dell’Area Transizione Ecologica presso l’Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena e di Marcello Romagnoli, docente al Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, e direttore di H2 – MO.RE, il Centro Interdipartimentale di Ricerca e per i Servizi nel settore della produzione, stoccaggio ed utilizzo dell’Idrogeno.