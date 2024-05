VIDEO | ModenaFiere si trasforma. Ecco un'oasi verde con musica e ristoranti per l'estate

GreenCodeLand, il nuovo parco verde estivo appena allestito nello spazio esterno della fiera di Modena, è pronto ad inaugurare domani, venerdì 31 maggio, alle ore 20.00.

Un’oasi sostenibile fresca e rigogliosa nel cuore della città, in grado di offrire una vasta gamma di iniziative ed eventi, attiva per tutta l’estate 2024 nelle serate dal mercoledì al sabato, dalle 20.00 alle 04.00.

Vi saranno strutture temporanee in grado di offrire una vasta scelta di ristoranti, a partire da Dispensa Emilia, poi cocktail bar, intrattenimenti musicali, stand-up comedy e zone relax. Il cuore pulsante sarà poi rappresentato dalla Green Music Arena, uno spazio all’aperto interamente dedicato agli spettacoli live, dj set e serate musicali, con grandi ospiti in programma e rivolto a un pubblico trasversale.

Venerdì 7 giugno si esibirà infatti Cristina d’Avena e sabato 8 giugno arriverà invece in concerto Ivana Spagna. Normalmente, la programmazione prevede il sabato sera “DiscoGreen – Music 80/90/2000”, animato da AnimaMia by Radiostella, mentre il venerdì sarà “Top of the Pop”, una selezione musicale adulta e commerciale; il giovedì “UniVersale” sarà rivolto poi a un pubblico universitario e il mercoledì è la serata karaoke, per divertirsi cantando, come condiviso anche da Robby Ruini, direttore artistico del progetto. Il costo d’ingresso in cassa e tramite il link www.ticket.discoteche.it/greencodeland/ è di 1€ il mercoledì e il giovedì, mentre il venerdì rimarrà a 1€ fino alle 22.30, poi 5€ fino all’01.00 e dopo quell’ora 10€, e infine al sabato saranno 10€ per l’intera serata