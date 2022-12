VIDEO | Arriva la Modena Night Games: la lunga notte dei giochi da tavolo modenesi

Inizia ufficialmente mercoledì 28 dicembre, in pieno clima festivo, il nuovissimo format targato Lambruscheria e Volt Cafè che vede uniti in una unica lunga serata tutti i principali giochi da tavolo modenesi che sono entrati nella quotidianità di tanti concittadini proprio in questo 2022.

Questo nuovo spazio nasce dall’iniziativa per il gioco sano promosso dal Comune di Modena attraverso un bando dell’Assessorato politiche per la legalità e le sicurezze col marchio Slot Free e sarà la conclusione simbolica dei giochi autunnali promossi dallo stesso Volt Cafe’ e dalla Lambruscheria di Calle di Luca con la “Briscola e Tigella Challenge” da settembre a novembre 2022.

In particolare durante la serata saranno presenti:

Le nuove carte da briscola “GustaBriscola” di Ideas4U con Fabrizio Annovi con tutti i simboli dell’enogastronomia modenese

Il nuovo gioco “A Tal Deg” edito da Demoela le cui autrici sono Stefania Fregni, blogger di My Modena Diary, e Barbara Palazzini, con le illustrazioni di CLOD e Paolo Ruini, che fa rivivere il Monopoli sulle strade e luoghi della nostra città.

Il nuovo gioco dell’oca in salsa modenese dell’artista Sandra Malagoli

Tanti altri giochi di società anche in lingua, la tombola et mingoun, e tanti libri per il book crossing.

La serata avrà inizio alle 18.30, presso il Volt Cafè all’interno del Laboratorio Aperto EX AEM, in viale Buon Pastore