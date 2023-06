VIDEO | Musica e un pensiero rivolto in Romagna. La festa in piazza per il 2 Giugno

Questa mattina in Piazza Roma dalle ore 9:00 si sono svolte le celebrazioni per la cerimonia della festa della Repubblica.

Il settantasettesimo anniversario si è aperto con la rassegna del prefetto la dottoressa Alessandra camporota ai picchetti schierati, successivamente il suggestivo rito dell'alzabandiera da parte dei cadetti dell'Accademia Militare.

È stato poi il turno del messaggio del Presidente della Repubblica e di quello del Prefetto in persona che ha voluto ringraziare tutti i presenti ricordando l'alto valore del 2 Giugno, ma soffermandosi soprattutto sulla situazione in Romagna e su tutte le persone in difficoltà.

Al termine degli interventi sono state poi consegnate le medaglie d'onore ad ex internati e alcune onorificenze dell'ordine al merito della Repubblica Italiana.

Insigniti ordine al merito:

Cav. Federico ALBERGHINI di Finale Emilia, Cav. Raffaella BENVENUTI di Modena, Cav. Erika COPPELLI di Modena, Cav. Andrea DONDI di Montese, Cav. Camilla FABBRI di Castelvetro di Modena, Cav. Savina REVERBERI di Castelfranco Emilia, Uff. Michele DE VINCENTIS di Modena, Uff. Emma Nazzarena GAMBETTI di Modena, Uff. Francesco GARZYA di Modena, Uff. Giuliocesare PINI di Modena, Comm. Chiara GIBERTONI di Modena, Comm. Carlo Adolfo PORRO di Sassuolo

Insigniti alle medaglie d'Onore:

Medaglia d’Onore ex internato Ugo Buffagni di Sassuolo (deceduto) ritira il figlio Franco, Medaglia d’Onore ex internato Tindaro Molica di Castelfranco Emilia (deceduto) ritira il nipote Marco, ,Medaglia d’Onore ex internato Paolo Pesenti di Fiorano Modenese (deceduto) ritira la figlia Tania

A concludere le celebrazioni La banda dei rulli Frulli che si è esibita in una serie di canzoni e musiche per concludere con l'intramontabile "Romagna mia"