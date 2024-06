VIDEO | Muzzarelli presenta 'L'amore moltiplica' dedicato alla moglie: "In questo libro mi sono tolto la corazza"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

"Non so se queste righe di vita siano poesia, sicuramente sono i pensieri di una persona che ha scelto le parole in base ai sentimenti, alle emozioni e al cuore. Poi ha cercato di trovare, forse, quella musicalità che serve per fare poesia, forse...".

E' con semplicità che Gian Carlo Muzzarelli, sindaco di Modena dal 2014 al 2024, presenta un libro tutt'altro che semplice: "L'amore moltiplica", edito da Artioli, dedicato alla moglie Alessandra scomparsa un anno fa, il 23 giugno 2023. Lo presenta aprendo ai giornalisti le porte della casa che Alessandra aveva voluto acquistare mentre era ricoverata in ospedale, "perché lei aveva sempre la visione di domani l'altro".

E domenica alle 17, a un anno dalla sua scomparsa, lo presenterà nel salone arcivescovile insieme al vescovo Erio Castellucci. Dopo, alle 18, si terrà una messa in memoria di Alessandra e a seguire una cena di beneficenza alla Mensa Ghirlandina, il cui ricavato andrà all'associazione Lilt.