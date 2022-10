VIDEO | Nasce il Cineporto dell'Emilia-Romagna, un salone di posa e post produzione dei film

È stato inaugurato ufficialmente a Fiorano Modenese il Cineporto dell’Emilia Romagna, il primo polo del cinema privato in regione destinato alla produzione e post-produzione di film e documentari, un hub di 1.500 mq su un unico livello, costruito interamente con criteri di sostenibilità ed efficienza energetica, un progetto ideato da Scarabeo Entertainment e fortemente voluto dalla sua founder Alessandra Stefani.

Creatività, accessibilità, sostenibilità e eccellenza sono gli elementi fondanti di questa nuova sfida imprenditoriale: il Cineporto è stato infatti concepito come una location per ospitare uffici, un teatro di posa mobile, una sala di proiezione e studi di post-produzione in uno spazio unico che guardi al futuro e che consenta di incrociare i settori dell’industria e della cultura in maniera efficiente e sostenibile, con l’obiettivo di innovare e incubare progetti creativi e allo stesso tempo stabilire sinergie sul territorio.

Il Cineporto è stato pensato fin dall’inizio secondo i principi della bio-edilizia e della bio-architettura. E’ un edificio costruito con la migliore classe energetica possibile (A4); la climatizzazione è infatti assistita da un sistema fotovoltaico integrato (con notevole riduzione delle emissioni inquinanti di Co2) e da una coibentazione di tutte le superfici, elementi che rendono l’intera struttura praticamente autonoma sotto il profilo energetico. Per la costruzione sono stati utilizzati materiali ecocompatibili (legno, vetro, pietra) a basso impatto ambientale ma che sono in grado di coniugare design, tecnologia e sostenibilità.