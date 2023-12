VIDEO | "Natività oggi", Modena Volta Pagina con un messaggio di PACE in piazza XX settembre

Alla contestatissima installazione di piazza XX settembre, promossa da Modenamoremio ed inaugurata dalla Giunta Comunale, Modena Volta Pagina ha opposto oggi un messaggio di PACE:un grande dipinto, opera dell'artista Cinzia, di una natività circondata da un cupo paesaggio notturno di rovine, di distruzione dal titolo "natività oggi"

Il dipinto raffigura la famiglia in un ambiente di guerra così come in Palestina, così come in Ucraina così come in tutti gli altri territori devastati. Particolare del dipinto gli abiti dei due genitori che ricordano le bandiere dei due paesi vicino a noi in lotta nel 2023: Palestina e Ucraina.

"Noi chiediamo, noi invochiamo la PACE. Non si può scherzare con macabri giri di parole come carro armato/carro amato. Nessun carro armato può e deve essere amato, nessun Babbo Natale può guidare e, men che meno, insegnare a puntare un’arma di guerra, come si invita i piccoli a fare nella nostra piazza." Ha scritto il Movimento non Violento di Modena: ”La cultura della pace dipende da noi che abbiamo la responsabilità di dare alle nuove generazioni esempio e insegnamento sulla strada da seguire”.

"Quella installazione in piazza, ciò che simboleggia offende le nostre coscienze, è insensata, brutale, cinica, inutilmente crudele, soprattutto svia i giudizi e le coscienze. Qualcuno ha parlato di provocazione artistica e che non accettarla sarebbe una censura. Ebbene, noi non chiediamo la censura dell’arte, di cui rispettiamo la totale libertà di espressione, che noi stessi pratichiamo criticando l’installazione, noi vogliamo censurare la guerra, i suoi simboli e i suoi strumenti.

Questa è una infelice trovata natalizia, una inconcepibile contraddizione perché, nonostante la pretesa provocazione, il carro armato resta un simbolo di morte, resta un messaggio di pessimo gusto, di scarsa intelligenza.

In questo momento quella installazione rappresenta di fatto uno strumento di distrazione di massa che nasconde la tragica realtà. L’unica realtà è nell’immagine della natività, nella nascita di Gesù a Gaza, come in Ucraina."

L'opera, realizzata dall'attivista Cinzia Imparato, sarà esposta presso la Civica 15 via Roncaglia 15 nel quartiere Santa Agnese