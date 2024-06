VIDEO | Negrini : "Qualcosa non ha funzionato, ora iniziano 5 anni di opposizione"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

"Un grande in bocca al lupo a Mezzetti". Luca Negrini commenta la sconfitta elettorale a caldo, senza perdere lo spirito di fair play. "E chiaro che il risultato non è il risultato che ci aspettavamo. Sono contento del risultato di lista civica che porta il mio nome Complimenti al Pd, al di sopra delle mie aspettative, evidenzia il fatto che c’è una radicalizzazione importante a livello del territorio. Adesso per cinque anni opposizione seria e matura: il lavoro fatto negli ultimi 3 mesi non ha riscosso il successo sperato, ma i progetti che non vanno abbandonati".

L'opposizione si spartisce 10 posti in aula: oltre a Negrini, 5 consiglieri sarano di Fratelli d'Italia, uno di Forza Italia e uno della Lega. Completa il quadro Maria Grazie Modena.