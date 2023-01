VIDEO | Al via la nuova raccolta rifiuti in centro storico "Non chiamatelo porta a porta"

Si estende anche al centro storico di Modena il nuovo sistema di raccolta differenziata che sarà operativo entro la fine del mese di febbraio.

Per i palazzi condominiali che hanno le caratteristiche giuste, circa il 90% di quelli presenti in centro, la raccolta potrà essere appunto condominiale ossia con i contenitori di organico,plastica, carta e vetro collocati direttamente negli androni o negli spazi appositamente identificati.

Accanto alla raccolta condominiale e rimane sempre per tutti la possibilità di utilizzare liberamente i cassonetti stradali indifferenziato organico potature e vetro presenti sulla cerchia dei viali e nel resto del territorio comunale.

Quindi non un comune "Porta a porta". Si tratta invece di un vero e proprio cambio di paradigma nella raccolta porta a porta dei rifiuti, elaborato a seguito delle centinaia di sopralluoghi in palazzi e negozi svolti, in accordo con il Comune di Modena, dai tecnici del gestore Hera