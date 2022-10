VIDEO | Nuova vita a Villa Sorra: al via i lavori di restauro della Villa, Limonaia, scuderie e giardino

A Villa Sorra di Castelfranco è previsto sabato 8 ottobre un open day per i cittadini, con la presentazione dei progetti di restauro e valorizzazione della Villa, della Serra-limonaia, del parcheggio e della Casa del Custode per un importo complessivo di circa sette milioni di euro, che partiranno ad inizio 2023.

Per far fronte a nuovi investimenti riguardanti il Giardino Storico e le Scuderie, ora in fase di progettazione, si chiede il sostegno di cittadini ed imprese tramite Art Bonus (DL 66/2014), che consente un credito di imposta, pari al 65 per cento dell’importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico.