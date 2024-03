VIDEO | Nuove tribune e nuovi campi allo stadio del Baseball di Modena grazie alla riqualificazione

Proseguono i lavori di riqualificazione energetica e potenziamento strutturale dello stadio del baseball di Modena, finanziati dal Pnrr con quattro milioni di euro.

Tra i principali interventi c’è la riqualificazione energetica dell’intero fabbricato, con la sostituzione di infissi e la creazione di isolamenti a cappotto, mentre i nuovi impianti funzioneranno senza l’ausilio di combustibili fossili ma mediante fonti energetiche rinnovabili quali fotovoltaico e solare-termico. Previsto anche il restyling della tribuna con la realizzazione di una nuova copertura in acciaio e legno lamellare, la creazione del box per i classificatori, opere di impermeabilizzazione e nuovi parapetti. Il relamping totale dell’impianto di illuminazione su tutti e tre i campi prevede, inoltre, l’utilizzo di lampade a led di ultima tecnologa e sul campo 1 i parametri illuminotecnici andranno anche oltre gli standard richiesti per la serie A. Prevista anche la realizzazione del diamante rosso per il softball (sarà il campo 3, comprensivo di drenaggi e irrigazione), così come la creazione di una zona spettatori dedicata ai diversamente abili e una riqualificazione degli spazi per l’allenamento al coperto mediante la realizzazione di una pavimentazione sportiva speciale.