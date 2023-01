VIDEO | Tentato omicidio e suicidio a Soliera, un dramma in famiglia

Un grave fatto di sangue si è consumato nella tarda mattinata di oggi a Soliera. È accaduto in un’abitazione di via Marconi, in una zona residenziale prossima al centro del paese.

A quanto si apprende un uomo di 68 anni ha perso la vita in un gesto suicida, impiccandosi, dopo aver ridotto in fin di vita due familiari che si trovavano con lui nell'appartamento al secondo piano della palazzina. Si tratterebbe della moglie e dell'anziano suocero, probabilmente attinti da diversi colpi di arma da taglio, al termine di una lite.

Sul posto sono interventuti immediatamente i Carabinieri di Soliera e il 118 con due ambulanze e l'automedica. I due feriti hanno riportato lesioni estremamente gravi e sono stati trasportati all'ospedale di Baggiovara, sia la donna di 65 anni che l'anziano di 85 anni, si trovano ricoverati nel reparto di terapia intensiva e la prognosi è riservata.

I Carabinieri stanno eseguendo i rilievi nell'appartamento per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti: sul posto si trova anche il Magistrato di turno oltre che la Scientifica e la Medicina Legale