VIDEO | Operatori del verde, edili, meccanici e ristorazione: il progetto per i Minori soli non accompagnati

Sono attualmente 215 i minori stranieri non accompagnati, Msna, in carico al Comune di Modena; 94 gli arrivi da gennaio di quest’anno. Nel corso del 2022 gli arrivi di Msna furono 293 e 454 i minori gestiti complessivamente dal Comune. Prima del 2021, a Modena venivano accolti, nel corso dell'anno, mediamente un centinaio di minori stranieri.

Il progetto di accoglienza Msna coinvolge un sistema articolato di istituzioni a tutela delle persone di minore età, sia attinenti alla sfera giudiziaria (Procura dei Minori e Tribunale per i minorenni) che alla sfera sociale e educativa, oltre alla figura del tutore volontario. La presa in carico ha inizio con l’intercettazione da parte delle forze dell’ordine e il foto-segnalamento del minore non accompagnato che, tramite i servizi di pronto intervento del territorio (Pris) viene tempestivamente collocato in un luogo sicuro, una struttura di “pronta accoglienza” dove avviare screening sanitari, percorsi di alfabetizzazione e regolarizzazione dei documenti. Ad ogni minore viene quindi assegnato un assistente sociale di riferimento che ne segue il percorso. Referente della gestione della presa in carico integrata dei Msna è l'equipe multi-professionale (composta da 3 assistenti sociali, una coordinatrice assistente sociale ed una psicologa) che segue il minore per tutta la durata del percorso comunitario e talvolta anche nei mesi immediatamente successivi al compimento dei 18 anni.