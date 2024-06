VIDEO | Operazioni più precise e recupero più veloce: cos'è la cardiochirurgia robotica?

– È stato annunciato oggi il primo intervento di cardiochirurgia robotica eseguito in Emilia-Romagna, presso l’Hesperia Hospital di Modena, ospedale del Gruppo Garofalo Health Care (GHC) accreditato SSN.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

L’operazione, realizzata nella nuova sala operatoria dedicata ed attrezzata con l’innovativo sistema robotico Da Vinci, è stata effettuata su un paziente maschio di 76 anni affetto da una complessa patologia coronarica coinvolgente il tronco comune della coronaria sinistra ed inoperabile con le tecniche tradizionali per via di una “aorta a porcellana”. La nuova tecnica operatoria rappresenta un fondamentale passo avanti nel programma di cardiochirurgia mini-invasiva che distingue Hesperia Hospital nel trattamento di tutte la patologie cardiache: questa tecnologia permette infatti attraverso la riduzione del trauma dell’intervento, del dolore postoperatorio e la riduzione tempi di degenza, un recupero fisico più rapido ed un ritorno ad una vita normale in tempi ridotti.