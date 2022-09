VIDEO | Pace, salario minimo e sanità: il programma dei candidati di Unione Popolare

Il portavoce nazionale della lista "Unione Popolare", Luigi de Magistris ha incontrato i cittadini a Spilamberto per presentare le candidate e i candidati dell'Emilia Romagna.



L'incontro è stata anche l'occasione per presentare ai cittadini la coalizione che ha raccolto, in pochi giorni, oltre 60.000 firme in pieno agosto a livello nazionale, tantissime in Emilia Romagna, e per rappresentare i punti salienti del programma elettorale.Con de Magistris erano presenti il capolista al Senato del collegio della Romagna Pier Giorgio Ardeni, la portavoce di Potere al Popolo e capolista alla Camera nel collegio Bologna-Modena Marta Collot, il presidente del Partito del sud e candidato alla Camera a Reggio Emilia Natale Cuccurese e il vice presidente del Partito della Sinistra Europea Paolo Ferrero.