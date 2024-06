VIDEO | "Paltrinieri? Un uomo riservato ma tranquillo" le parole dei condomini increduli

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Si chiamava Anna Sviridenko la donna uccisa nella serata di ieri a Modena da parte del marito, il 48enne Andrea Paltrinieri. L'uomo ha confessato il delitto, presentandosi al Comando Provinciale dei Carabinieri e riferendo di avere il cadavere della donna nel bagagliaio del furgone. Un drammatica verità che i militari hanno immediatamente constatato, avviando le indagini e arrestando il marito per omicidio aggravato.

Sono ancora tutte da chiarire le dinamiche che hanno portato al delitto: gli inquirenti indagano con il massimo riserbo e al momento non si conoscono nè il luogo, nè il momento e le circostanze nelle quali è avvenuto l'assassinio. Pare invece più chiaro che la coppia vivesse un dissidio profondo, dopo aver intrapreso la strada della separazione. In particolare, la disputa - finita davanti ai giudici - riguardava l'affidamento dei due figli piccoli.

Paltrinieri si trova in carcere, in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Ingegnere gestionale, il 48enne modenese dopo la separazione aveva lasciato l'Austria ed era tornato a vivere vicino ai genitori, in zona Musicisti a Modena.