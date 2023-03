VIDEO | Parenti e amici in piazza per ricordare Alice nella Giornata della Donna

Si sono ritrovati in piazza Grande accanto alla Pietra Ringadora, parenti, amici e conoscenti di Alice Neri. Un momento di ritrovo non per parlare di cosa è accaduto, ma per ricordare l'allegria, la serenità e la persona che era.

Un'occasione per conoscere aneddoti della sua vita, episodi vissuti in famiglia e tra colleghi. Come, ricorda la mamma di Alice, i fiori che spesso si scambiavano per varie festività, o di come fosse dedita al lavoro e si fosse sin da subito rimboccata le maniche per trovarsi i primi "lavoretti" post scuola. "Orgogliosisssima di mia figlia- ricorda la mamma- mai un pensiero o una preoccupazione, anche quando le comprai la sua prima auto l'ho fatto con gioia perchè Alice se l'era meritata".

Un momento per Alice si e anche per tutte le donne che come lei oggi non ci sono più.